Jogo polémico. B SAD alvo de processo disciplinar

O Conselho de Disciplina da Federação instaurou um processo disciplinar ao B SAD, na sequência do jogo com o Benfica. A Liga disse que na reunião preparatória do jogo os azuis não colocaram a possibilidade de adiar a partida. O presidente da B SAD afirmou à RTP que a Liga falta à verdade.