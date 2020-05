Jogos da I Liga de Futebol deviam ser em sinal aberto, defende SCML

O governo já admitiu que será difícil transmitir as dez jornadas que faltam em sinal aberto, porque não é fácil um acordo com as operadoras que têm os direitos de transmissão.



O assunto ainda não está definitivamente encerrado e a Santa Casa, envolvida nestas conversações por ser a entidade gestora de jogos como o Placard, está a defender nessas conversações que jogos da Liga sejam transmitidos em sinal aberto.



O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa Edmundo Martinho esteve à conversa com o jornalista Mário Rui de Carvalho e explicou quais aa ideias neste contexto.