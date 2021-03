Judo. Joana Ramos ganha medalha de bronze no Grand Slam de Tbilissi

A judoca Joana Ramos conquistou a medalha de bronze no Grand Slam de Tiblissi, na Geórgia. A portuguesa derrotou a brasileira Larissa Pimenta, na categoria de menos 52 quilos. Joana Ramos venceu por ippon, no prolongamento do duelo.