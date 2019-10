Judo. Jorge Fonseca esteve com Marcelo Rebelo de Sousa

O primeiro Campeão do Mundo de Judo por Portugal foi ao Palácio de Belém. Jorge Fonseca esteve com Marcelo Rebelo de Sousa numa conversa com alunos do ensino secundário. O judoca contou como ultrapassou um cancro e se tornou um vencedor.