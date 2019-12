O Sporting entra esta quinta-feira em campo para defrontar o LASK Linz na Liga Europa. A equipa de Silas vai defrontar os austríacos sem Bruno Fernandes no onze inicial e lutar pelo primeiro lugar do grupo D. A partida tem início às 17h55. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir o relato da Antena 1 em direto.