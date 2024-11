Lazio triunfa nos descontos perante o FC Porto

Numa deslocação difícil ao terreno dos italianos da Lazio, na quarta jornada da fase de liga da Liga Europa, o FC Porto viu o sinal mais por parte dos italianos desde o apito inicial. O FC Porto optou por ter maiores cautelas defensivas e a sair em ataque organizado, sempre de forma cautelosa. O encontro foi difícil para a equipa portuguesa perante uma Lazio de ataque. Já nos descontos, antes do intervalo, após um canto, Alessio Romagnoli marcou o 1-0, de cabeça, e deu vantagem aos italianos. No regresso dos balneários, os "dragões" mostraram outro quer, efetuaram 3 substituições e, pouco depois, Stephen Eustaquio empatou 1-1 a partida. A partir deste momento, ambas as equipas procuraram não sofrer golos. Só ue, outra vez nos descontos, a Lazio marcou o 2-1 vitorioso, por intermédio de Pedro, que rematou com sucesso. Com esta derrota, o apuramento direto do FC Porto está agora mais complicado. A Lazio lidera isolada, com 12 pontos, e só com vitórias. O FC Porto ocupa o 22.º lugar, com quatro pontos, os mesmos do 24.º, o último lugar em zona de play-off, e do Sporting de Braga, que está no 26.º posto.