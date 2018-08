Leonel Pontes analisa campeonato e destaca Salin

O técnico, agora em Espanha, falou, em declarações ao jornalista José Carlos Lopes, da forma irregular como, por vezes, decorrem as primeiras jornadas dos campeonatos e enalteceu a boa entrada do Feirense cujos dirigentes tiveram a coragem de manter o técnico (Nuno Manta).



Leonel Pontes sublinhou a boa entrada no campeonato do Benfica e destacou as boas exibições dos dois jovens Gedson e João Félix, para além de destacar a boa vontade do Sporting em fazer bem apesar dos problemas que gravitam à volta da equipa.



Em termos individuais destacou as boas exibições do guarda-redes dos “leões”, Salin, a quem reconhece valor e que pode constituir uma das boas surpresas da competição.