Liga de Futebol afirma ter querido adiar jogo, Benfica e Belenenses SAD negam

Foto: António Cotrim - Lusa

A Liga de Futebol garante que quis adiar o jogo do Belenenses SAD com o Benfica. Os clubes contradizem e garantem que não. E depois de horas de discussão, esta segunda-feira, a Liga pediu a revisão urgente de algumas normas do regulamento das competições.