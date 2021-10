Liga dos Campeões. Jesus inconformado com resultado

O Benfica foi goleado pelo Bayern de Munique por 4-0. A equipa de Jorge Jesus sofreu os quatro golos em apenas 14 minutos, na segunda parte do jogo. O treinador admite frustração com o resultado. Ainda assim, gostou do desempenho dos jogadores, durante os primeiros 75 minutos.