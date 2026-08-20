Liga Europa (Play-off). SL Benfica - AGF Aarhus

SL Benfica



O treinador das 'águias' afirma que os jogos que ficaram para trás, neste acesso à Liga Europa, cruzaram-se com o Benfica e agora é a vez da equipa dinamarquesa do Aarhus. Uma equipa que simplesmente está “um passo à frente” dos adversários que o Benfica já defrontou. Marco Silva refere que tal como todos os outros encontros disputados os jogadores em campo terão de estar “ao melhor nível”.





“[O Aarhus] é uma equipa que gosta de levar o jogo para o lado mais físico e, para nós, é muito importante estar a um nível que nos permita ter o controlo do jogo”, analisou.

AGF Aarhus





Já os dinamarqueses do Aarhus pretendem discutir o resultado sem ‘adormecer’ na visita ao Benfica, nesta que é a primeira mão do play-off de acesso à fase de liga da Liga Europa de futebol.



Para o treinador do Aarhus, Jakob Poulsen, o objetivo principal é levar um bom resultado para a segunda-mão da eliminatória.

O Benfica superou o St. Gallen na segunda pré-eliminatória, com uma derrota (2-1) na Suíça e uma vitória (5-0) em casa, e o Hearts, com nova goleada (6-1) na Luz e um empate (1-1) na Escócia.Admitindo que são equipas de “países diferentes”, que jogam “competições diferentes” e, por isso, “é sempre difícil de analisar” comparativamente, Marco Silva aposta, novamente, no “impacto de jogar em casa” para desequilibrar a eliminatória a duas mãos.“Vamos tentar obter um bom resultado para levar para a Dinamarca. Apenas estou focado em fazer uma boa exibição. Quando jogamos contra boas equipas, não podemos dormir. Senão, sabemos que o Pavlidis vai estar no lugar certo a marcar golos”, alertou o técnico do campeão dinamarquês, em conferência de imprensa.Consciente da “grande atmosfera” que estará no Estádio da Luz, em Lisboa, Jakob Poulsen considerou a sua equipa ansiosa por um “grande teste”, que permitirá ao Aarhus “mostrar o que pode fazer frente a uma das grandes formações europeias”.