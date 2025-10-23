Liga Europa. Sporting de Braga - Estrela Vermelha

O Sporting de Braga, terceiro classificado, com o Aston Villa, com seis pontos, recebe esta quinta-feira o Estrela Vermelha, na 26.º posição, apenas com um ponto, defrontam-se a partir das 17h45, esta quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga. Um jogo que será arbitrado pelo norueguês Espen Eskas.

Sporting de Braga

O treinador Carlos Vicens disse hoje esperar dificuldades na receção ao Estrela Vermelha, quinta-feira, na terceira jornada da fase de liga da Liga Europa de futebol, mas quer ver a melhor versão do Sporting de Braga para vencer.





“Espero uma equipa que nos vai dificultar as coisas, fê-lo com o FC Porto, em que jogaram muito bem e em que as coisas podiam ter caído para qualquer equipa, e com o Celtic, em que também esteve muito bem. Tem qualidade individual e jogadores muito perigosos, mas mais do que isso destaco a forma como joga coletivamente, é uma equipa bem organizada, ataca com critério e temos que fazer muitas coisas muito bem para ganhar”, disse na conferência de imprensa.





Vencendo, o Sporting de Braga faz nove pontos e encaminha-se para a fase seguinte. O treinador admite que “as vitórias sempre ajudam, aumentam os níveis de autoconfiança, os jogadores têm um sorriso na cara, o humor é melhor nos dias seguintes, que são sempre melhores no desporto em geral quando se ganha”.









Estrela Vermelha (Crvena Zvezda)

O treinador do Estrela Vermelha, Vladan Milojevic, anteviu hoje um “bom jogo” e frisou a ambição de vencer no terreno do Sporting de Braga, quinta-feira, na terceira jornada da fase de liga da Liga Europa de futebol.





“Espero um jogo bom e vamos jogar para ganhar. Os nossos jogadores estão preparados, temos confiança na qualidade deles, mas cada detalhe é decisivo e o Braga é um bom adversário. Queremos controlar o jogo e não há motivos para receios”, disse o técnico de 55 anos na conferência de imprensa de antevisão.



Os sérvios ocupam a 26.ª posição da prova, tendo apenas somado um ponto no empate, em casa, com o Celtic, na jornada inaugural. Na ronda seguinte, o Estrela Vermelha deslocou-se ao ‘Dragão’, onde perdeu com o FC Porto por 2-1.