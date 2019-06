Liga Europa. Vitória de Guimarães já conhece possíveis adversários na eliminatória

Estas equipas ainda vão jogar entre elas, em meados de julho, e será o vencedor da eliminatória a defrontar a equipa portuguesa.



A equipa luxemburguesa foi terceira classificada e tem vários jogadores com ascendência portuguesa.



A equipa do Cazaquistão é a atual líder do campeonato local, com três pontos de vantagem sobre o Astana. O primeiro jogo do Vitória de Guimarães é a 25 de julho.