Lionel Messi venceu a Bola de Ouro

Tal como a RTP tinha avançado a 5 de novembro deste ano, Messi venceu o troféu e bateu o concorrente direto, o polaco Robert Lewandowski.





Para esta distinção foi determinante o desempenho do avançado, agora ao serviço dos franceses do Paris Saint-Germain, ao serviço da Argentina na conquista da Copa América, selada em pleno Maracanã, com um triunfo sobre o Brasil por 1-0, numa prova em que foi o melhor jogador, marcador e `rei` das assistências, além de totalista (630 minutos).



Messi, de 34 anos, ainda venceu a Taça do Rei e foi o melhor marcador da Liga espanhola, pela oitava vez, na despedida do FC Barcelona.



No segundo lugar ficou o avançado Robert Lewandowski, do Bayern Munique, que também foi eleito avançado do ano, enquanto o ítalo-brasileiro Jorginho, do Chelsea, escolhido como clube do ano, foi terceiro.



O italiano Gianluigi Donnarumma arrebatou o prémio para melhor guarda-redes (Troféu Yashin) e o espanhol Pedri, do FC Barcelona, o de melhor jogador de menos de 21 anos (Troféu Kopa).



No futebol feminino, a espanhola Alexia Putellas, que alinha no FC Barcelona, conquistou a Bola de Ouro feminina, sucedendo à norte-americana Megan Rapinoe.