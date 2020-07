Luís Filipe Vieira foi constituído arguido

Luís Filipe Vieira, a SAD e a empresa Benfica Estádio foram constituídos arguidos num processo de fraude fiscal. O líder do clube da Luz foi ouvido no âmbito de uma fiscalização da Autoridade Tributária relacionada com questões de IVA e IRC. A CMVM suspendeu a transação de ações do clube.