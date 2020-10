Manchester City - FC Porto, a Liga dos Campeões em direto

O FC Porto entra esta quarta-feira em campo no regresso da Liga dos Campeões depois da final a oito disputada em Lisboa, em agosto passado. A equipa de Sérgio Conceição está em Manchester para defrontar o City de Pep Guardiola, Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias. Apesar do poderio financeiro da equipa inglesa e das muitas estrelas que tem no plantel, o treinador do FC Porto garantiu que o FC Porto vai entrar para ganhar, naquela que é a primeira partida da fase de grupos da liga milionária. A partida tem início às 20h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1.