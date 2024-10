Mão cheia na Luz

O turco Kerem Aktürkoglu marcou três golos na goleada do Benfica na receção ao Rio Ave, por 5-0, em jogo da nona jornada da I Liga.

Ao contrário das duas partidas anteriores em casa para o campeonato, em que tinha começado a perder, esta noite as ‘águias’ colocaram-se em vantagem cedo graças a Aktürkoglu (12, 16 e 45+2), que em apenas 45 minutos fez um ‘hat-trick’. Na segunda parte, Schjelderup (79) e Amdouni (81) fecharam as contas da goleada no Estádio da Luz.



Com este resultado, o Benfica somou a quarta vitória consecutiva para o campeonato e, com 19 pontos, mas menos um jogo, ocupa o terceiro lugar, a dois pontos do FC Porto, que só na segunda-feira defronta o AVS. Já o Rio Ave, com oito pontos, está na 13.ª posição e já leva quatro jogos sem vencer para o campeonato.



Depois da derrota a meio da semana para a Liga dos Campeões, em casa frente ao Feyenoord (1-3), Bruno Lage tinha dito que a equipa tinha de reagir e os primeiros minutos mostraram que os jogadores perceberam a mensagem. Logo aos 12, Aktürkoglu fez o 1-0. Num lance rápido de ataque, Aursnes cruzou para Pavlidis, Cezary Miszta antecipou-se ao grego, mas a bola ficou nos pés do Harry Potter turco, que ajeitou e disparou para o primeiro da noite na Luz.



Aos 16, Aktürkoglu repetiu a dose da maneira mais improvável, com um cabeceamento na área vila-condense, aproveitando o desentendimento entre Patrick William e Miszta. O cruzamento de Di Maria caiu na zona entre o guarda-redes e o central e o turco do Benfica desviou de forma subtil para o 2-0, marcando o seu quarto golo no campeonato em quatro jogos.



Com a Luz menos ansiosa, o Benfica não adormeceu e contou com a complacência do Rio Ave, que nunca pareceu interessado em tomar a iniciativa.



Até ao final do primeiro tempo só o Benfica criou perigo, Di Maria viu uma bola que picou sobre o guarda-redes ser tirada em cima da linha de golo no último momento e viria ser a Aktürkoglu a assinar o ‘hat-trick’ ainda antes do apito para o intervalo: em mais uma jogada de envolvimento no ataque, a bola sobrou para o turco que, sempre no lugar certo, atirou cruzado e forte para o 3-0.



Na segunda parte, sem interesse na baliza do Benfica, o Rio Ave limitou-se a ver o Benfica jogar e, mesmo em ritmo de gestão, os ‘encarnados’ colecionaram vários lances em que podiam ter aumentado a vantagem: Di Maria, Arthur Cabral e Amdouni protagonizaram os mais clamorosos e que contaram com boa oposição de do guarda-redes da formação de Vila do Conde.



Aos 79, o Benfica voltou mesmo aos golos e, já sem Aktürkoglu em campo, foi Schjelderup a faturar. Aproveitando os minutos finais que Lage lhe deu para mostrar serviço, o norueguês respondeu da melhor forma a um cruzamento de Beste e num remate cruzado de pé esquerdo atirou para o fundo da baliza.



Com o 4-0 abriu-se novamente a torneira de golos da Luz e dois minutos depois, aos 81, Amdouni, num lance em tudo igual ao de Schjelderup, ampliou para 5-0 e fechou o resultado de uma noite tranquila no Estádio da Luz e que permite ao Benfica voltar a ocupar o terceiro lugar da tabela classificativa da I Liga.







(Com Lusa)