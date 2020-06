Marcelo abre a porta a final da "Champions" em Lisboa

À entrada para um concerto no Campo Pequeno, Marcelo Rebelo de Sousa pareceu confirmar a intenção da UEFA, em mudar a final da Liga dos Campeões de Istambul para Lisboa.



"Vamos esperar. O Futebol é um desporto que apaixona muito gente e ainda temos a final da Taça por marcar, de forma a ir ao encontro de muitos adeptos. No entanto, tenho a vaga sensação de que em agosto podemos ter uma boa notícia em termos de futebol internacional", explicou o Presidente da República.



Recorde-se que, de acordo com o Mundo Deportivo, a UEFA pondera a realização de uma "final a oito" da Liga dos Campeões em Lisboa. O objetivo passa por realizar as partidas entre os estádios da Luz (Benfica) e Alvalade (Sporting).