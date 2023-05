Marítimo recupera desvantagem de dois golos e acaba por empatar

O Marítimo recuperou de uma desvantagem de dois golos e acabou por empatar a partida frente ao Rio Ave. Com este resultado, a equipa madeirense continua em situação crítica face à aproximação pontual de Paços, que tem um jogo a menos, e de Santa Clara, que venceu no sábado o Gil Vicente. A formação madeirense segue no 16.º lugar, em posição de play-off de manutenção, com 23 pontos, mais três do que o Paços de Ferreira, penúltimo, com menos um jogo, enquanto o Rio Ave mantém-se no 12.º posto, com 39, em igualdade com o Vizela, que ainda não jogou nesta ronda.