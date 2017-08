Os madeirenses lutam por um lugar na fase de grupos da Liga Europa de futebol, defrontando os sempre perigosos ucranianos do Dínamo Kiev. O técnico dos maritimistas, Daniel Ramos, reconhece o poderio da equipa ucraniana mas fala em superação e ambição para tentar levar de vencida o adversário. O extremo Ibson e o médio Fábio Pacheco são as novidades na lista de convocados do Marítimo, que recebe os ucranianos às 20h30, numa partida que terá arbitragem do dinamarquês Jakob Kehlet.