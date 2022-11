Marrocos e Croácia não foram além de um empate a zero no jogo de abertura do Grupo F do Mundial. Ambas as equipas somam agora um ponto neste campeonato do mundo.

A partida foi viva, muito disputada entre africanos e europeus mas as oportunidades escassearam. Bono e Livakovic ainda realizaram algumas defesas difiíceis mas a bola não entrou pela terceira vez neste Mundial.





Na próxima jornada, Marrocos vai defrontar a Bélgica e a Croácia encontra-se com o Canadá.