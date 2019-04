Matthias Sindelar. O futebolista que enfrentou os nazis

A subtileza contra a força bruta. A inteligência ao invés da imposição do físico. Muito antes de Johan Cruyff ou Lionel Messi houve Matthias Sindelar. Um dos melhores jogadores de futebol no pré II Guerra Mundial ousou mostrar a sua qualidade nos campos de futebol apesar do físico frágil. O ‘Homem de Papel’, como era conhecido, foi tão audaz dentro dos relvados como fora deles. Reconhecido como o desportista do século XX na Áustria, Sindelar foi um dos símbolos da rejeição à Alemanha Nazi e respetiva Anschluss. Morreu novo, em circunstâncias misteriosas.

Nascido em Kozlov, atual República Checa, e Império Austro-húngaro em 1903, Matthias Sindelar cedo se mudou para a capital, Viena, com a família a procurar melhores condições de vida.





Foi no bairro de Favoriten, um dos mais pobres da capital austríaca, que Sindelar e a sua família criaram raízes, numa comunidade que falava primordialmente checo. Foi neste local que Sindelar começou a jogar à bola, uma de trapos, até ter sido obrigado a trabalhar, aos 14 anos, como serralheiro, para ajudar a família com graves carências económicas.





A chegada à seleção da Áustria

A "Wunderteam"









O Mundial de Itália em 1934

A prova começou imediatamente num sistema a eliminar, nos oitavos de final. Nessa fase, a Áustria levou a melhor sobre a seleção francesa mas teve de ir a prolongamento para conseguir o triunfo. Sindelar marcou aos 44 minutos e só em tempo extra a equipa de Meisl arrecadou a passagem.













A Anschluss e o Anschlusspiel

O fim do Homem de Papel





O Hertha de Vienna foi o primeiro clube a acolher Matthias Sindelar e o seu talento único para jogar futebol. Em 1924, o FK Áustria (Rapid Vienna) recrutou-o para a equipa sénior. Sindelar nunca deixou o clube da capital e por ele venceu um campeonato austríaco (1926), cinco Taças da Áustria e duas edições da Taça Mitropa, disputada por vários países do centro da Europa.Para sempre, Matthias Sindelar será reconhecido como o ‘Homem de Papel’, pelo seu físico frágil, mas também pela facilidade com que passava por adversários e marcava golos. “Como se tivesse o cérebro nas pernas”, notou o crítico de teatro Alfred Polgar.Aconteceu em 1926. A 28 de setembro, Matthias Sindelar conseguiu a primeira internacionalização pela Áustria, estreando-se com um golo, frente à Checoslováquia, com uma vitória por 2-1.Na partida seguinte, a seleção austríaca goleou a congénere suíça com dois golos do ‘Homem de Papel’. A Suécia foi a vítima seguinte, num triunfo por 3-1. Nos primeiros três jogos pela Áustria, Sindelar marcou quatro golos mas até 1931 a sua participação na equipa continuou a ser diminuta.Ainda assim, Sindelar fez 43 jogos pela sua amada Áustria e marcou 26 golos, num total de 25 vitórias, 11 empates e sete derrotas.Hugo Meisl foi o grande obreiro da "equipa maravilha" da Áustria. Uma equipa tão forte que se diz ser a predecessora de grandes seleções como a da Hungria dos anos 50, da Holanda dos anos 70 e da equipa espanhola que venceu o campeonato do mundo em 2010, inspirada pelo ‘tiki-taka’. Tudo começou depois de um duelo frente à seleção de Inglaterra e que terminou com uma derrota dos austríacos por 4-3.Depois de convidada a equipa pelos ‘criadores do futebol’, Meisl não se deixou abater pela ideia de que a força tinha de se sobrepor à estética e Sindelar teve um papel importante. Instado a chamar novamente o avançado, Meisl fez Sindelar regressar com a camisola da Áustria e aí começou uma era de ouro.Foi em maio de 1931 que a "Wunderteam" tomou de assalto os relvados e a Escócia foi a primeira vítima. Goleada por 5-0, com Sindelar a regressar aos golos com a camisola austríaca. Daí para a frente, a equipa de Hugo Meisl venceu mais seis partidas e empatou outras duas pelo meio (Hungria e Checoslováquia).Num esquema de 2-3-5 e com a companhia de jogadores como Josef Smistik, Josef Bican (um dos grandes goleadores do futebol), Johann Hórvath e Rudi Hiden (um dos melhores guarda-redes a atuar no perído entre as duas guerras), marcou vários golos numa equipa que chegou ao Mundial de 1934 como uma das grandes favoritas a vencer.Jogado em Itália, houve muita expectativa com o Mundial que a Áustria de Sindelar ia disputar. Uma das grandes favoritas à vitória, a "Wunderteam" já tinha passado pelo seu melhor período mas o talento de grandes jogadores, aliados à sabedoria de Meisl, davam boas hipóteses aos austríacos.Nos quartos de final, a Hungria foi o adversário. Vitória, sofrida, por 2-1, que garantiu a chegada às meias-finais contra a anfitriã: a Itália.Equipa construída com base na chamada de vários jogadores argentinos a quem foi dada a nacionalidade italiana por Mussolini, mesmo antes de a prova começar. Um torneio dominado peloitaliano, que controlou as arbitragens das partidas da seleção italiana.Sindelar foi marcado de forma impiedosa por Luís Monti e massacrado com faltas que não foram sancionadas. Derrota por 1-0 da Áustria e fim do sonho no Mundial de 1934. A Itália alcançou o último jogo da prova, com o mesmo árbitro da partida com a "Wunderteam" a ser escolhido para a derradeira partida, que os italianos viriam a ganhar frente à Checoslováquia.Na partida de atribuição do terceiro e quarto lugares, a Áustria foi derrotada pela Alemanha, por 3-2, depois de alguns meses antes ter imposto duas goleadas humilhantes para os germânicos. Depois de alcançado o quarto lugar, Matthias Sindelar foi escolhido para fazer parte da equipa do torneio.Apesar da desilusão do quarto lugar no Mundial de 1934, a Áustria continuou a mostrar credenciais e alcançou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 1936, sem Matthias Sindelar no lote.Em março de 1938, a vida na Viena amada de Sindelar sofre uma grande mudança. A Alemanha, de Hitler, anexa a Áustria e torna-a num distrito do Terceiro Reich, algo que as autoridades nazis decidiram festejar com um jogo de anexação: oAconteceu a 3 de abril de 1938, no Prater Stadium, em Viena. Uma partida para celebrar a anexação e para que a seleção austríaca pudesse jogar a sua última partida, já que a Alemanha dissolveu a equipa e propôs aos jogadores austríacos que representassem a Alemanha Nazi.Uma partida desde logo organizada para ficar empatada, sem golos, algo que seria do agrado das autoridades nazis. Sindelar sugeriu que a equipa austríaca jogasse com um equipamento com as cores da bandeira, de vermelho, branco e vermelho, ao invés do habitual preto e branco.Quem viu o jogo naquela tarde diz que a Áustria dominou e falhou vários golos de propósito. Até ao minuto 70, em que Sindelar não quis falhar e marcou o primeiro golo da partida, para espanto dos Nazis. Depois do Homem de Papel, Karl Sesta também marcou e fixou o resultado em 2-0.Há quem diga que Sindelar festejou efusivamente um dos golos à frente dos oficiais alemães.Depois de dissolvida a seleção da Áustria, Sindelar foi convidado para fazer parte da equipa alemã. O avançado sempre recusou os convites nazis, alegando que já estava velho e que sofria de várias lesões. Apesar das explicações, Sindelar continuou a jogar.O avançado continuou a jogar no FK Áustria que acabou por ver os seus dirigentes afastados, já que se tratava de um clube com ligações a judeus. Muitos foram proibidos de falar com Sindelar, algo que o jogador sempre recusou, mostrando sem pudor as amizades que tinha com vários círculos judeus.Os “roubos legalizados” dos Nazis em Viena terminaram com o avançado a comprar um café a Leopold Dril, que havia sido expropriado. Para além da recusa em jogar pela Alemanha, Sindelar recusou-se a usar propaganda nazi no seu café e deixava entrar toda gente, o que fez com que o edifício e o próprio jogador estivessem sob vigilância apertada da Gestapo.Algo que pode ter contribuído para morte do Homem de Papel. A 23 de janeiro de 1939, Gustav Hartmann, amigo de Sindelar, deu pela falta do jogador e tentou procurá-lo no seu apartamento. Nele, o avançado foi encontrado morto na cama, juntamente com a namorada Camilla Castgnola, inconsciente, e que viria a morrer pouco tempo depois.A morte do jogador aconteceu em circunstâncias misteriosas e até hoje não se sabe, de facto, qual a causa de morte de Sindelar. As autoridades alemãs realizaram uma investigação e ao fim de dois dias fecharam a mesma alegando que o jogador e a namorada morreram por inalação de monóxido de carbono.No entanto, as teorias dispersam-se. Muitos acreditam que Sindelar tenha sido assassinado pela polícia nazi, pelas simpatias que mostrava pelos judeus, apesar de muitos dizerem que o jogador foi morto por grupos a quem Sindelar devia dinheiro, devido ao vício de jogo.Outros acreditam que Sindelar se suicidou por não se querer submeter à ‘Nova Ordem’, tal como sustenta um poema de Friedrich Torberg, “Balada Sobre a Morte de um Futebolista”. Egon Ulbrich, amigo de Sindelar, disse num documentário da BBC em 2003, que as autoridades locais tinham sido subornadas para declarar a morte do jogador como um acidente para que pudesse haver um funeral de Estado.Vários milhares de pessoas saíram à rua, em Viena, e prestaram o seu último tributo ao Homem de Papel.