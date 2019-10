Messi conquista sexta Bota de Ouro

Lionel Messi recebeu esta quarta-feira mais uma bota de ouro, entregue pelos filhos mais velhos do jogador.



O Argentino conquista o galardão pela sexta vez, a terceira de forma consecutiva. É o jogador com mais troféus de melhor marcador em campeonatos europeus e o primeiro a consegui-lo em três anos seguidos.



Cristiano Ronaldo é segundo, com quatro botas de ouro. Na época passada, Messi marcou 36 golos e foi seguido pelo francês Kylian Mbappé do PSG com 33.