México - Polónia, o Mundial 2022 em direto

O México e a Polónia não foram além de um empate a zero em jogo a contar para o Grupo C. Guillermo Ochoa foi uma das figuras da partida ao defender uma grande penalidade de Robert Lewandowski.

Jogadas as duas partidas do Grupo, a surpreendente Arábia Saudita está em primeiro lugar com três pontos. México e Polónia somam um ponto cada e a Argentina está no último lugar, ainda com zero pontos.





Na próxima jornada, a Polónia vai defrontar a Arábia Saudita, enquanto o México marca encontro com Lionel Messi e companhia.