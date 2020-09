Morreu Jaime Alves, antigo jogador do Boavista

Tinha 55 anos e representou o clube do Bessa durante 12 temporadas, sendo o oitavo jogador com mais jogos realizados pelos axadrezados.

Morreu esta manhã, vítima de doença prolongada. Ao longo da carreira, além do Boavista, representou o Vitória de Guimarães, Espinho e Cortegaça. O antigo lateral-direito fez três jogos pela Seleção Nacional e venceu uma Supertaça ao serviço do Boavista.