MP ainda não contactou organização de Rali da Madeira sobre morte de criança

A organização do Rali Vinho da Madeira ainda não foi contactada pelo Ministério Público por causa da morte de uma criança de 8 anos durante a prova. O atropelamento ocorreu quando a criança atravessava a via com mais duas pessoas. A família da criança e os pilotos estão a receber apoio psicológico.