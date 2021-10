Mundial 2022. Fernando Santos explicou a goleada de Portugal

A seleção portuguesa de futebol goleou o Luxemburgo por 5-0, no seu sexto e antepenúltimo encontro no Grupo A europeu de apuramento para o Mundial de 2022, no Estádio Algarve.Cristiano Ronaldo, aos 8, 13 e 87 minutos, os dois primeiros de grande penalidade, para chegar aos 801 golos como profissional, Bruno Fernandes, aos 17, e João Palhinha, aos 69, apontaram os tentos da formação das ‘quinas’.

A formação lusa segue no segundo lugar do agrupamento, com 16 pontos, em seis jogos, contra 17, em sete encontros, da Sérvia, que venceu em casa o Azerbaijão por 3-1.





No final do encontro o selecionador português Fernando Santos expolicava o triunfo: “Eles tentaram logo jogar, mas entrámos bem preparados. Nos primeiros 20 minutos, de uma forma excelente, não deixámos sair a jogar, eles continuaram a sair no risco e nós aproveitámos para criar ocasiões de golo.



Depois passámos a jogar muito à pressa, em vez de ser depressa. Querer chegar muito rápido à baliza do adversário com um e dois toques. Melhorámos na segunda parte e o jogo foi um bocadinho isso, com a equipa deles a querer jogar, mas não permitimos isso.



O último jogo vai ser decisivo, em qualquer circunstância. Nenhuma equipa (Portugal e Sérvia) está fora no último jogo, aconteça que acontecer na próxima jornada”.