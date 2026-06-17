Mundial 2026. Inglaterra - Croácia

A seleção inglesa entra em campo com o favoritismo do seu lado, impulsionada por uma geração que mistura juventude e experiência, e por um sistema ofensivo capaz de desequilibrar em qualquer momento. Jogadores como Harry Kane e Jude Bellingham assumem protagonismo numa equipa que privilegia a posse e a pressão alta, procurando impor o ritmo desde o apito inicial.



Do outro lado, a Croácia mantém a sua identidade competitiva, assente num meio-campo técnico e disciplinado, ainda que em renovação. Mesmo sem algumas das referências dos últimos anos, a seleção balcânica continua perigosa nas transições e na gestão do jogo, apostando na inteligência tática para contrariar o poderio inglês e discutir o resultado até ao fim.