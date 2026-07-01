Mundial 2026. México - Equador

O México e o Equador enfrentam-se esta madrugada, às 2h00 de Portugal, nos 16 avos de final do Mundial 2026. A seleção mexicana chega a esta fase na condição de vencedora do Grupo A, depois de uma campanha irrepreensível que confirmou o estatuto de anfitriã e uma das equipas em melhor forma no torneio. Já o Equador qualificou-se como um dos melhores terceiros classificados, mas ganhou novo impulso ao protagonizar uma das maiores surpresas da fase de grupos.

O percurso do México foi marcado pela consistência e pela eficácia. Os mexicanos somaram três vitórias em três jogos, diante da África do Sul, da Coreia do Sul e da Chéquia, terminando o Grupo A no primeiro lugar.





A equipa mostrou equilíbrio entre os setores, segurança defensiva e uma capacidade ofensiva que lhe permitiu avançar para a fase a eliminar sem sobressaltos.





Já o Equador teve uma caminhada mais atribulada no Grupo E. A formação sul-americana começou com uma derrota frente à Costa do Marfim e empatou depois com Curaçau, ficando sob pressão para a última jornada.





Contudo, reagiu da melhor forma ao derrotar a Alemanha por 2-1, resultado que lhe garantiu o apuramento como um dos melhores terceiros classificados.





Com jogadores influentes como Moisés Caicedo, Willian Pacho e Gonzalo Plata, os equatorianos chegam a este duelo determinados a contrariar o favoritismo mexicano e a prolongar a sua aventura no Mundial.



O encontro vai ser realizado no histórico Estádio Azteca/Banorte, palco de duas finais de Campeonato do Mundo, considerado um dos templos do futebol mundial. A FIFA entregou a direção do desafio ao árbitro esloveno Slavko Vinčić.







