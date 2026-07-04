Mundial 2026. Paraguai - França

A caminhada da França na fase de grupos foi quase irrepreensível. Os gauleses venceram o Senegal por 3-1, derrotaram o Iraque por 3-0 e fecharam a primeira fase com novo triunfo, terminando na liderança do Grupo I. Nos 16 avos de final, a equipa francesa voltou a demonstrar toda a sua qualidade ao afastar a Suécia com uma vitória por 3-0, reforçando o estatuto de candidata à conquista do troféu

O Paraguai chega a estes oitavos de final como uma das boas histórias do Mundial. Depois de terminar a fase de grupos na terceira posição do Grupo D, os sul-americanos conseguiram seguir em frente e protagonizaram uma das grandes surpresas da competição ao eliminar a Alemanha nos 16 avos de final, após um empate no tempo regulamentar e uma vitória no desempate por grandes penalidades.





A equipa paraguaia aposta na disciplina tática e no espírito coletivo para tentar contrariar o poderio francês.





O encontro disputa-se em Boston, nos Estados Unidos, e vale um lugar nos quartos de final do Mundial 2026. O vencedor irá defrontar quem sair vencedor do duelo entre Canadá e Marrocos.







