Mundial 2026. Suíça - Argélia

Chegou a vez da Suíça e da Argélia medirem forças nos 16 avos de final do Mundial 2026, num duelo entre duas seleções que chegaram à fase a eliminar por caminhos distintos. Os suíços confirmaram o favoritismo ao vencer o Grupo B, enquanto os argelinos garantiram o apuramento como um dos melhores terceiros classificados, mantendo vivo o sonho de igualar a melhor campanha da sua história em Campeonatos do Mundo.

A seleção helvética realizou uma fase de grupos consistente. Depois de um empate na estreia frente ao Catar, a equipa orientada por Murat Yakin reagiu com uma expressiva vitória por 4-1 diante da Bósnia-Herzegovina e fechou a primeira fase com um triunfo por 2-1 sobre o Canadá.





O primeiro lugar do Grupo B confirmou a solidez de uma equipa liderada em campo por Granit Xhaka e apoiada numa defesa habitualmente muito organizada.





Já a Argélia teve uma caminhada mais atribulada. Os norte-africanos começaram por sofrer uma derrota pesada frente à Argentina, mas responderam com uma vitória sobre a Jordânia e um empate emocionante diante da Áustria.





Estes resultados permitiram aos argelinos avançar para a fase a eliminar como um dos melhores terceiros classificados, tal como Portugal, muito graças à experiência de jogadores como Riyad Mahrez e Amine Gouiri.



Um jogo que volta a reunir uma equipa europeia e uma africana, onde os resultados não têm beneficiado as equipas do "velho continente".





O encontro desta noite disputa-se no BC Place, em Vancouver, no Canadá, e vai ser dirigido pelo árbitro argentino Yael Falcón Pérez, auxiliado pelos compatriotas Maximiliano Del Yesso e Facundo Rodríguez.