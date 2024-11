A equipa madeirense surpreendeu o Santa Clara, uma das sensações da I Liga. Dois golos na primeira parte por Isaac, aos 9 minutos, e Rúben Macedo, aos 13', na concretização de um penálti. A vitória permitiu ao Nacional subir ao 15.º lugar, com oito pontos, apenas mais um do que o Arouca, que ocupa o 16.º lugar, posto que dá acesso ao play-off de manutenção, enquanto o Santa Clara fechou a jornada no sexto lugar, com os mesmos 18 pontos do Vitória de Guimarães, quinto classificado.