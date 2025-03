Nacional consegue vitória nos descontos

O Nacional alcançou o quarto triunfo nos últimos oito jogos na I Liga e afastou-se dos lugares de descida, ao vencer em casa o Famalicão por 2-1, na abertura da 24.ª jornada.

Um golo do tunisino Chiheb Laabidi, aos 90+5 minutos, selou o triunfo dos anfitriões, que tinham conseguido uma primeira vantagem, pelo brasileiro Daniel Penha, aos 14, anulada pelo espanhol Óscar Aranda, aos 57.



A formação da Madeira passou a somar os mesmos 26 pontos de Rio Ave e Moreirense, no 10.º lugar, enquanto o Famalicão, que tinha pontuado nas últimas cinco rondas, manteve-se em nono, com 31.