Noite inspirada de Paulinho vira jogo

O Sporting terminou a vencer por 3-2, num desafio para o qual estava avisado das dificuldades. O Portimonense esteve a vencer em grande parte do encontro, num autogolo de Matheus Reis, ainda no primeiro tempo. Depois, só aos 65' é que Paulinho entrou de serviço e começou a desenhar o seu "hat-trick" em Alvalade. Empatou e marcou mais 2 golos até ao apito final, deixando o Sporting na liderança isolada da Liga e à espera do "clássico" entre os dois rivais, FC Porto e Benfica. Lucas Possignolo ainda reduziu, em tempo de descontos, para o 3-2 final. Os "leões" lideram com 44 pontos, mais 3 do que FC Porto, que tem um jogo a menos.

Veja os golos.