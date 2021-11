"Outras Histórias". Miguel Almeida é promessa no mundo do halterofilismo e tem de treinar no estrangeiro

Miguel Almeida é uma grande promessa no mundo do halterofilismo. Mas como não há em Portugal uma federação reconhecida, não lhe esta outra alternativa senão ir treinar para o estrangeiro. Pode mesmo acabar por competir com as cores de outro país.