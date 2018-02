O Benfica visita o "aflito" Paços de Ferreira, em jogo da 24ª jornada da I Liga de futebol. A equipa de Rui Vitória quer distanciar-se do rival Sporting e aproximar-se do líder FC Porto que joga no domingo, no estádio do Portimonense. Quanto ao Sporting, fecha a ronda na segunda-feira, na receção ao Moreirense.