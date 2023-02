Paços "prega uma partida" ao Estoril na Amoreira

Em tempo de Carnaval, o "lanterna-vermelha" pregou uma partida ao Estoril e desde cedo ganhou vantagem de dois golos, numa autoria de Adrián Butzke e Nigel Thomas. O 0-2 manteve-se até ao descanso. Na segunda parte, Francisco Geraldes deu novo alento aos "canarinhos" ao reduzir para 1-2, aos 50'. O Paços reagiu e chegou ao 3-1, com golo do escocês Jordan Holsgrove. Com esta vitória, "os castores" aproximam-se dos diretos adversários, mas ainda não evitam a derradeira posição. O Estoril tem vindo a complicar a sua situação na tabela, mas ainda tem folga para fugir dos lugares perigosos de descida. O Paços de Ferreira atinge os 12 pontos, menos um do que o Marítimo, penúltimo classificado e derrotado nesta jornada em Portimão.