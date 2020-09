Pandemia encurtou a Volta a Portugal deste ano

A pandemia condicionou o pelotão e este ano a Volta a Portugal vai ter uma edição especial. São apenas oito dias, mas com as dificuldades habituais. Começa a 27 de Setembro em Fafe com um prólogo de sete quilómetros e termina em Lisboa, a 5 de Outubro, com um contrarrelógio individual. Um total de 1183 km que inclui as tradicionais escaladas à Senhora da Graça, logo na segunda etapa, e à Torre, na quarta tirada.