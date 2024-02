Paulinho é a grande dúvida no Sporting para o jogo com o Sporting de Braga. O avançado apresenta queixas no pé direito, mas vai ser convocado para o encontro de domingo.

Qunato a Fresneda e St. Juste é certo que vão ficar fora do encontro. Estão a recuperar de lesões. Diomande também não joga. Está ao serviço da Seleção da Costa do Marfim.



Já Koba Koindredi poderá estrear-se com a camisola do Sporting.



Este sábado, na antevisão do encontro, Rúben Amorim explicou o que o Sporting terá de fazer para ganhar ao Braga, equipa à qual não conseguiu vencer em dois jogos, esta época.