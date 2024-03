O presidente da Liga Portuguesa de Futebol esclarece que o Benfica não quis fazer alterações nas datas dos jogos, apesar do calendário apertado no próximo mês. Declarações de Pedro Proença à margem da Gala do Gaiense, onde esteve também o Presidente do Futebol Clube do Porto. Já Pinto da Costa aproveitou para dizer que Portugal é um dos grandes favoritos à conquista do Europeu de Futebol.