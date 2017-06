A seleção portuguesa joga esta quarta-feira o acesso a mais uma final de uma grande competição. A disputar a primeira Taça das Confederações da sua história, Portugal vai jogar com o Chile na primeira meia-final da competição organizada pela Rússia. Os campeões europeus defrontam o campeão sul-americano naquela que é considerada uma das maiores partidas da Taça das Confederações e do futebol atual. A partida tem início às 19h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP, ouvir o relato em direto na Antena 1 ou ver a partida em direto no canal 1 da RTP. Esta é uma parceria com o site de desporto Zerozero,pt.