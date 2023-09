O português tinha terminado o style dance em terceiro lugar, e conquistou o primeiro lugar na prova de freedance, o que lhe permitiu conquistar o título mundial.



Mariana Pinheiro sagrou-se campeã do mundo de patinagem artística, também na prova de solo dance, mas no escalão júnior.



O mesmo aconteceu com o patinador Diogo Costa que já tinha conquistado a medalha de prata no Campeonato da Europa a 1 de setembro em Itália.