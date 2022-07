Portugal conquista mais 3 medalhas nos Jogos do Mediterrâneo

Portugal conta já nestes Jogos do Mediterrâneo, em Óran, na Argélia, com 21 medalhas, como nos relata Horácio Antunes, enviado especial da Antena 1 à Argélia.





O atletismo fechou com oito medalhas portuguesas, o melhor registo entre as modalidades representadas, e três de ouro: Leandro Ramos, no lançamento do dardo, João Coelho, nos 400 metros, e Cátia Azevedo, na mesma distância.



Lorène Bazolo e Liliana Cá, no lançamento do disco, conseguiram as duas pratas, e Bazolo bisou com um bronze, o mesmo lugar de Tiago Pereira (triplo salto) e Evelise Veiga (salto em comprimento).



Portugal tem agora 21 medalhas na prova, somando os ouros de Leandro Ramos, João Coelho, Cátia Azevedo, Diogo Ribeiro, Camila Rebelo e Rafael Reis, à prata de Maria Inês Barros, Ana Catarina Monteiro, Diogo Ribeiro, Daniela Campos, Jieni Shao, Lorène Bazolo, Liliana Cá e da equipa masculina de ténis de mesa, e os bronzes de Rafaela Azevedo, Lorène Bazolo, Evelise Veiga, Filipa Martins, Tiago Pereira, João Geraldo e da equipa feminina do ténis de mesa.



Os Jogos do Mediterrâneo Oran'2022 arrancaram em 25 de junho e decorrem até quarta-feira, com mais de três mil atletas de 26 países diferentes, incluindo 159 portugueses em 20 disciplinas.