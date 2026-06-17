Portugal estreia-se com empate frente ao Congo

No Texas, Portugal entrou praticamente a ganhar. Grande cruzamento de Pedro Neto e o pequeno João Neves apareceu em zona de finalização a cabecear para o fundo das redes.



O Congo respondeu pouco depois por Wissa com um disparo de fora da área. A bola passou ao lado da baliza à guarda de Diogo Costa, mas ficou o aviso.



Ao minuto 18, dupla oportunidade para Portugal. O guarda-redes congolês Mpasi saiu da baliza para evitar golo de Nuno Mendes, na sequência, Bernardo Silva não conseguiu chegar a tempo para o desvio.



Nos descontos do primeiro tempo o Congo empatou por intermédio de Wissa. Na sequência de um canto curto da direita, o avançado congolês apareceu sozinho a cabecear para o fundo das redes de Diogo Costa.



No início do segundo tempo a seleção nacional marcou. Cancelo finalizou de maneira acrobática, mas estava em fora de jogo. Na resposta, Bakambu, que pareceu ter feito falta sobre Bruno Fernandes, recuperou a bola e rematou com o esférico a acertar no poste da baliza de Diogo Costa.



Ao minuto 68 belo desenho ofensivo da equia das quinas. Francisco Conceição isolou-se na área e centrou para Cristiano Ronaldo, em boa posição, falhar o alvo. Bruno Fernandes estava nas costas do capitão da seleção em excelente posição para finalizar.



Pouco depois Francisco Conceição de novo a furar pela direita e a encontrar Ronaldo, que atirou, mais uma vez, ao lado.



Com este resultado, portugueses e congoleses seguem com um ponto, na frente do Grupo K, antes do embate entre a Colômbia e o estreante Uzbequistão, na Cidade do México.

