Portugal vence a Finlândia numa partida com muitos golos

Portugal venceu esta tarde de terça-feira a Finlândia, no estádio de Alvalade, em Lisboa, por 4-2 , em jogo de preparação para o Euro2024. Os golos da seleção nacional foram marcados por Rúben Dias, Diogo Jota, e um "bis" de Bruno Fernandes. Com duas estreias no onze titular, o médio João Neves e extremo Francisco Conceição, Portugal cedo tomou as rédeas do jogo e foi com naturalidade que chegou ao golo ao minuto 17. Rúben Dias cabeceia para o fundo da baliza de Hradecky após um canto cobrado por Vitinha. A superioridade da seleção das quinas era notória, a Finlândia pouco ou nada incomodou o eixo defensivo luso e a baliza hoje defendida por José Sá. No período de descontos da primeira parte, grande penalidade contra a Finlândia por falta sobre Francisco Conceição. Diogo Jota não perdoou da marca dos 11 metros. Para a segunda parte, o selecionador Roberto Martínez operou cinco alterações. Saíram Nuno Mendes, Rúben Dias, Diogo Jota, João Palhinha e Rafael Leão, entraram Diogo Dalot, Gonçalo Inácio, Gonçalo Ramos, Pedro Neto e Bruno Fernandes. Apesar das substituições, Portugal manteve a toada ofensiva já patenteada nos primeiros 45 minutos. À passagem do minuto 55, mais um golo para Portugal. Bruno Fernandes disparou um remate em folha seca e bateu Hradecky que bem voou, mas não tinha hipóteses de chegar à bola. A assistência foi de Francisco Conceição. Contra a corrente do jogo, depois de um adormecimento da equipa das quinas, numa falta marcada rapidamente a Finlândia reduziu por intermédio de Pukki ao minuto 72. O avançado que joga na MLS, a liga de futebol norte-americana, surgiu isolado e picou a bola por cima de um desamparado José Sá. Pouco depois Pukki volta a marcar para a Finlândia. Mais uma vez desatenção da defesa nacional e o avançado aparece bastante à vontade para faturar. Portugal volta a marcar por intermédio de Bruno Fernandes e de novo com assistência do "espalha-brasas" Francisco Conceição. Decorria o minuto 84. Portugal venceu a partida por 4-2. A equipa portuguesa defronta ainda a Croácia (8 de junho no Estádio Nacional) e a República da Irlanda (11 de junho em Aveiro).