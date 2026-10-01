Portugal sem Ronaldo bate Dinamarca e Jesus saúda "grupo que acredita na ideia do treinador"

"Deram-me indicações e não posso falar sobre o assunto", diz Renato Veiga sobre polémicas
“Sou muito próximo do Cris e ele sabe que eu tenho um carinho muito grande por ele, mas deram-me indicações e não posso falar sobre o assunto”, afirmou perante os jornalistas.
O jogador disse ainda que o jogo de hoje foi uma “exibição muito bem conseguida contra um adversário muito difícil, num campo muito difícil”.
Nuno Mendes está a "gostar muito de trabalhar" com Jesus
“Conseguimos meter em prática o que temos treinado”, afirmou.
Disse também estar a “gostar muito de trabalhar” com Jorge Jesus, “um mister que tem muitas ideias boas” para “realçar o talento que temos no grupo”.
Jorge Jesus: Exibição "é mais importante do que tudo o resto"
Na conferência de imprensa após a vitória por 4-2, deixou claro que a exibição de grande nível é “mais importante do que tudo o resto que aconteceu”.
Ainda assim, Jorge Jesus não se demove da ideia de que há jogadores com diferentes estatutos, mas realça que as regras são aplicadas a todos os jogadores, como já tinha explicado em ocasiões anteriores.
No final da partida, o selecionador de Portugal aproximou-se dos adeptos nas bancadas. Em declarações à imprensa, aproveitou para lhes dedicar um agradecimento especial: “Quando és emigrante, és mais português. Tem mais sentimento (…) e eu sei dar valor a isso”.
Leão sobre o número sete: "O Cris para mim é um ídolo de infância"
Sobre a polémica de Cristiano Ronaldo, disse ser “um assunto que não nos diz respeito”.
“Demonstrámos hoje aqui mais uma vez que somos um grupo. Certamente acho que ele [Ronaldo] em casa está contente pela vitória. Eu como companheiro que dou-me bem com ele sei como ele é”, disse Leão aos jornalistas.
“Sabíamos que ia ser um jogo difícil”, mas “o mister tem-nos preparado muito bem”, afirmou ainda, acrescentando que “nestes últimos dois jogos entrámos muito bem organizados e depois criámos oportunidades de golo”.
Hjulmand fala em jogo "muito competitivo" e diz respeitar Cristiano
“Sabemos a qualidade que Portugal tem, mesmo assim tentámos pressionar, com posse e tentando dominar o jogo”, afirmou. “Mas às vezes é difícil fechá-los, tendo em conta a qualidade dos jogadores”.
Quanto à polémica de Cristiano Ronaldo, disse não conhecer a história toda mas realçou que respeita tudo o que CR7 tem dado a Portugal.
Questionado sobre se ainda acompanha o campeonato português, respondeu que tem visto alguns jogos e desejou “força Sporting, sempre”.
Jorge Jesus em sintonia com a equipa que tem "nas mãos"
“Tenho um grupo que acredita na minha ideia. (…) Se isso é ter um grupo na mão, então eu tenho”, afirmou na zona de entrevistas rápidas.
Apesar da polémica em torno de Cristiano Ronaldo, que marcou o estágio da equipa lusa, Jorge Jesus não prevê dificuldades de concentração e preparação para o próximo duelo, no Estádio do Dragão.
Trincão assume que "é difícil" equipa manter-se à margem das polémicas
“Não quero estar a falar da situação porque tenho respeito por toda a gente”, disse.
Francisco Trincão afirmou ainda que a seleção fez “um jogo bastante bom” frente à Dinamarca.
“É difícil sempre entrar no jogo, mas acho que entrámos bem. Quem entrou ajudou, acrescentou. Acho que esteve toda a gente bem e estamos felizes pela vitória”, afirmou.
Vitinha classifica exibição coletiva como "a melhor até agora"
“Foi a melhor exibição que tivemos até agora. Estamos em crescendo”, analisou, reconhecendo que a Dinamarca é um adversário difícil.
“Respondemos de forma incrível. Parabéns a todo o grupo”, comentou, relativamente ao caso Cristiano Ronaldo.
"O novo treinador também ajuda muito", diz Gonçalo Ramos
“Acima de tudo o novo treinador também ajuda muito. Temos ideias mais claras, sabemos exatamente onde é que cada colega está, tanto a defender como a atacar, e isso dá para ver no nosso jogo de hoje mas também nos últimos jogos”, disse à RTP no final da vitória frente à Dinamarca.
Sobre os golos que tem marcado, disse estar feliz por cimentar a sua posição dentro do grupo.
Portugal bate Dinamarca na ressaca do abandono de Ronaldo
Portugal venceu a Dinamarca por 4-2, em Copenhaga, somando o terceiro triunfo em três jogos na edição 2026/27 da Liga das Nações em futebol, na ressaca do abandono de Cristiano Ronaldo.
O marcador funcionou cedo em Copenhaga. À passagem do minuto 13, João Cancelo apareceu isolado, depois de tabelar com Gonçalo Ramos, e, com uma finalização perfeita, inaugurou o marcador, coroando a boa entrada de Portugal na partida.
O golo trouxe ainda mais confiança à equipa das quinas, que continuou a gerir os ritmos de jogo. Contudo, a Dinamarca não demorou a reagir. Aos 23 minutos, num lance de insistência, Mikkel Damsgaard restabeleceu a igualdade no Estádio Parken, com um excelente remate em arco sem hipóteses de defesa para Diogo Costa.
Quando se previa que o golo sofrido pudesse abalar Portugal, a resposta foi imediata. Apenas dois minutos volvidos, Bruno Fernandes inventou uma assistência magistral para Gonçalo Ramos. O avançado não perdoou e recolocou a equipa das quinas na liderança do marcador.
No segundo tempo, a Dinamarca subiu as linhas e a pressão deu frutos quando o avançado Rasmus Hojlund restabeleceu a igualdade, celebrando à Cristiano Ronaldo. A Dinamarca empatava a partida quando a equipa das quinas estava desiquilibrada.
A resposta portuguesa surgiu pouco depois. Bruno Fernandes levantou a cabeça e meteu a bola dentro da área e o médio Vitinha surgiu ao segundo poste para marcar de cabeça e estrear-se a faturar com a camisola da seleção nacional.
Já perto do apito final, João Félix, que saltou do banco para agitar o jogo, fixou o resultado nuns expressivos 4-2, coroando uma bela exibição coletiva da seleção nacional.
O conjunto de Jorge Jesus, que somou o terceiro triunfo em três jogos como selecionador de Portugal, reforçou a liderança, com nove pontos, contra três da Dinamarca, Noruega e País de Gales, que venceu em casa os noruegueses por 2-1.
Piers Morgan ataca Jorge Jesus: "Idiota arrogante"
“Que idiota arrogante. Jesus nunca foi suficientemente bom para representar a seleção portuguesa e agora deleita-se a menosprezar o maior jogador do país”.
What an arrogant pr*ck.— Piers Morgan (@piersmorgan) October 1, 2026
Jesus was never good enough to play for Portugal, now he delights in belittling the country’s greatest @Cristiano .
O britânico reagiu, ainda, à decisão de entregar o número 7 da formação lusa a Rafael Leão, comunicada esta quinta-feira.
Apesar de ser obrigatória a sua atribuição a algum jogador do grupo, de acordo com as regras da UEFA para provas oficiais, Piers Morgan questionou: “Depois de tudo o que o Cristiano fez por Portugal, por que raio o estão a tratar assim?”
Disgusting, if true. After everything @Cristiano has done for Portugal, why the hell are they treating him like this? Yesterday was his father’s birthday, and he played for his country the day after his dad died. Shameful to see this shocking disrespect for their greatest player.— Piers Morgan (@piersmorgan) October 1, 2026
Jesus sobre Ronaldo. Haverá "tempo para falar sobre isso"
O selecionador português afirmou esta quinta-feira, antes do jogo com a Dinamarca, que "neste momento" o assunto Cristiano Ronaldo está encerrado.
“Depois vou para o Dragão e é focar-nos no jogo do Dragão. E depois de certeza que a gente tem tempo para falar sobre isso”, declarou.
O selecionador garantiu que “neste momento” esse é um assunto encerrado. Telejornal | 1 de outubro de 2026
Sobre se o jogo de hoje pode catapultar Portugal para os quartos-de-final, o selecionador afirmou que a partida “não dá garantias de nada”.
O diferendo entre Ronaldo e Jesus: uma cronologia
A relação entre Ronaldo e Jorge Jesus na seleção começou bem, mas em menos de uma semana tudo mudou.
CR7 não gostou do que ouviu, saiu do estágio da seleção e promete contar a verdade.
Rúben Neves afasta polémica: "Somos muito profissionais"
Já no relvado do Estádio Parken, em Copenhaga, o jogador assegurou que a equipa está focada nas dinâmicas do novo selecionador e nos três pontos em disputa: “Vamos jogar para ganhar como fazemos sempre”.
Rúben Neves não quis comentar a ausência de Cristiano Ronaldo na seleção das ´quinas', realçando que o jogo dentro das quatro linhas é, neste momento, a prioridade do grupo.
Já há onze de Portugal
No meio campo, Bruno Fernandes regressa à titularidade. Rúben Neves, Vitinha, Rafael Leão, Pedro Neto e Gonçalo Ramos completam as escolhas de Jorge Jesus para o duelo com a Dinamarca.
Sindicato dos Jogadores pede solução que dignifique seleção e papel de Ronaldo
“Há uma verdade que deve permanecer acima de qualquer divergência: Cristiano Ronaldo ocupa um lugar único e irrepetível na história do futebol português. (…)A história da nossa seleção não pode ser contada sem reconhecer que muitas das suas páginas mais brilhantes foram escritas com o seu talento” acrescenta.
Depois da inesperada ausência do capitão nos jogos que restam desta fase da Liga das Nações, a entidade apela, ainda, à união dos portugueses.
Cristiano Ronaldo em números: a marca e o jogador
No sentido oposto, os perfis oficiais da Federação Portuguesa de Futebol nas redes sociais não param de perder seguidores, desde o anúncio do afastamento de Cristiano Ronaldo, na última quarta-feira.
Dinamarca-Portugal. O onze provável de cada equipa
A Dinamarca, por sua vez, enfrenta uma vaga de lesões. Seis jogadores da lista inicial de convocados estão fora das contas do selecionador.
A RTP avança o onze provável de Portugal e Dinamarca.
Carlos Godinho sobre Ronaldo: "Não devíamos ter chegado a este ponto"
Antigo dirigente trabalhou cinco décadas na Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e mais de duas décadas com o capitão Cristiano Ronaldo. "Estou eternamente grato."
Carlos Godinho, que recorda o momento da estreia de Cristiano Ronaldo pela Seleção, em Chaves, frente ao Cazaquistão, há 23 anos, lembra que, nos anos em que esteve na federação, nunca se colocou a questão do fim da carreira do jogador na equipa nacional.
Cristiano Ronaldo "provavelmente não voltará"
O capitão da seleção nacional abandonou o estágio de preparação para quatro jogos da Liga das Nações e é expectável que não volte a representar as cores de Portugal.
O que pode custar a ausência de Ronaldo à FPF?
"A seleção vai continuar, vai jogar e vai ganhar. Não é isso que está em causa, o que está em causa é que, de um momento para o outro, perde um dos seus ativos. (…) Há centenas de milhões de pessoas no mundo que veem Portugal jogar apenas por causa de Cristiano Ronaldo", salientou.
Em sentido inverso, o especialista antevê que a marca pessoal do jogador cresça ainda mais, beneficiando do impacto mediático do caso.
Marcelo Rebelo de Sousa pede união aos portugueses em "momento crucial"
Marcelo Rebelo de Sousa evitou falar sobre a polémica saída de Cristiano Ronaldo do estágio da Seleção Nacional para os quatro primeiros jogos da Liga das Nações.
“Não iria falar aqui. O que importa é aquilo que nos deve unir”, frisou, à chegada ao Palácio de Congressos na ilha de La Toja, Pontevedra, onde vai receber o Prémio Foro La Toja – Josep Piqué.
À espera de "toda a verdade" prometida por Cristiano Ronaldo
- O primeiro-ministro falou individualmente com Cristiano Ronaldo, Pedro Proença e Jorge Jesus depois de o jogador decidir abandonar o estágio da seleção portuguesa, confirmou a RTP. O astro do futebol prometeu, na noite de quarta-feira, contar "toda a verdade" aos portugueses. O jogador tomou a decisão de abandonar Copenhaga depois de o selecionador ter dito que a controvérsia estava resolvida;
- Ao longo de 23 anos de seleção, Cristiano Ronaldo só não teve problemas com Luiz Felipe Scolari e Roberto Martínez. As polémicas do jogador começaram com Carlos Queiroz no Mundial de 2010, na África do Sul;
- O site da UEFA apresentava, na manhã desta quinta-feira, na sua página oficial, que Rafael Leão passaria a ostentar a camisola número 7 da seleção. Uma alteração para o jogo frente à Dinamarca;
- A RTP apurou também que a atribuição do número 7 a Rafael Leão é um procedimento normal, dentro das regras estabalecidas pela UEFA, em que o número da camisola em competição não pode ficar vaga, dentro da sequência dos 23 elementos que compõem a equipa;
- Sem a presença do avançado de 41 anos e recordista de jogos (234) e golos (146), Bruno Fernandes, já anunciado como titular por Jorge Jesus, deverá ser o capitão em Copenhaga. Caso Bernardo Silva integre o onze inicial, então será o jogador do Real Madrid a envergar a braçadeira;
- Fábio Silva, que ficou nas bancadas de Alvalade, em Lisboa, e do Estádio Ullevaal, em Olso, está pela primeira vez nas opções do selecionador. O avançado soma uma internacionalização por Portugal, alcançada ainda durante a era do espanhol Roberto Martínez;
- Na sequência de vitórias sobre o País de Gales (1-0), em Alvalade, e a Noruega (2-1), em Oslo, um novo triunfo em Copenhaga deixaria Portugal com "pé e meio" nos quartos de final da Liga das Nações;
- A quezília com o selecionador, com quem já se cruzou no Al Nassr, teve origem na vitória do último domingo, por 2-1, frente à Noruega. CR7 foi titular na primeira partida, mas não terá gostado de não ser opção durante o último jogo e saiu insatisfeito logo após o apito final, faltando ao habitual agradecimento aos adeptos presentes em Oslo. Depois deste episódio e de uma primeira conversa com o técnico, o jogador decidiu, no entanto, faltar à sessão de trabalhos, em Malmo, e regressar ao hotel, onde terá treinado no ginásio, de acordo com a FPF. O caso motivou, inclusivamente, a chegada antecipada de Pedro Proença ao estágio da seleção.
Ronaldo não gostou das palavras de Jesus
Mais do que o princípio do fim deve ter sido mesmo o adeus de Ronaldo a Portugal. O selecionador garantia na sala de imprensa que o problema estava resolvido. Minutos depois, Ronaldo abandonava o estádio.
Primeiro-ministro falou com Jesus, Ronaldo e Proença na quarta-feira
O primeiro-ministro Luís Montenegro falou individualmente na quarta-feira com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, o selecionador português Jorge Jesus e com Cristiano Ronaldo.
Na quarta-feira, Cristiano Ronaldo abandonou, por decisão própria, o estágio da equipa das ‘quinas’ em Copenhaga, pouco depois de ter voltado a ser tema dominante na conferência de imprensa do selecionador Jorge Jesus.
Em Oslo, no último domingo, Ronaldo não saiu do banco frente à Noruega, apesar de ter estado a aquecer grande parte da segunda parte, e abandonou o relvado insatisfeito logo após o apito final, tendo falhado todos os treinos que se seguiram.
Nas suas redes sociais, Ronaldo confirmou ter falado com Pedro Proença, antes de abandonar o estágio, deixando a garantia de que “a seu tempo” dirá “a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram” a decisão de abandonar a comitiva.
A FPF confirmou, sem adiantar qualquer explicação, a saída do jogador que tem um recorde mundial de 234 internacionalizações, além de 146 golos pela seleção principal de Portugal, com a qual conquistou o Euro2016 e as Ligas das Nações de 2019 e 2025.
As polémicas de Cristiano Ronaldo na seleção
Ao longo dos 23 anos de seleção nacional, Cristiano Ronaldo só não teve problemas com Luiz Felipe Scolari e Roberto Martínez. As polémicas de CR7 começaram com Carlos Queiroz no mundial de 2010 na África do Sul.
Foto: Pedro Nunes - Reuters
"Madeira apoia Cristiano Ronaldo" - presidente do Governo Regional
O presidente do governo madeirense, Miguel Albuquerque, disse hoje que a Madeira apoia Cristiano Ronaldo, considerando que este será conhecido ao longo do tempo e está a ser alvo de “mesquinhices e paroladas”.
Comentando a decisão do internacional português de abandonar na quarta-feira o estágio da seleção portuguesa de futebol em Copenhaga, o chefe do executivo regional salientou que Cristiano Ronaldo “é o português mais conhecido no mundo”.
“Ronaldo foi um jogador que promoveu e prestigiou Portugal ao longo de uma carreira com mais de 25 anos. Ou seja, é um dos portugueses que mais prestigiou Portugal”, acrescentou, salientando que “durante todos estes anos foi o melhor jogador do mundo, ganhou tudo o que havia para ganhar, deu um contributo à seleção portuguesa”.
Face a esta carreira, Albuquerque declarou: "Portando, eu estou sempre ao lado do Ronaldo que é um homem de sucesso”.
No seu entender, o que está a acontecer sobre esta situação são “mesquinhices, paroladas no sentido de minimizar a obra dele, aquilo que ele é”.
Sobre ter abandonado o estágio a meio, “opinou que devem tê-lo chateado, fez ele muito bem”.
“O que interessa, neste momento, é ele manter aquilo que sempre foi: um jogador de primeira linha e um português que representou o nome do país e projetou o país para além fronteiras de uma maneira que nenhum outro o fez”, vincou Miguel Albuquerque.
Reforçando que “ninguém tem pachorra” para “aturar estas mesquinhices e palermices burocráticas portugueses”, o líder madeirense admitiu que Cristiano Ronaldo “não tem sempre razão”.
Contudo, argumentou que “daqui a 30 anos ninguém sabe quem foi o selecionador, ninguém sabe quem estava à frente da seleção portuguesa de futebol, ninguém sabe quem é que comentava o futebol e toda a gente daqui a 30, 40 e 50 anos vai saber quem é o Ronaldo”.
“É a diferença entre a grandeza e a mediocridade”, concluiu.
Na quarta-feira, o capitão Cristiano Ronaldo abandonou, por decisão própria, o estágio da equipa das ‘quinas’ em Copenhaga, pouco depois de ter voltado a ser tema dominante na conferência de imprensa do selecionador Jorge Jesus.
Em Oslo, no último domingo, Ronaldo não saiu do banco frente à Noruega, apesar de ter estado a aquecer grande parte da segunda parte, e abandonou o relvado insatisfeito logo após o apito final, tendo falhado todos os treinos que se seguiram.
Nas suas redes sociais, Ronaldo confirmou ter falado com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, antes de abandonar o estágio, deixando a garantia de que “a seu tempo” dirá “a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram” a decisão de abandonar a comitiva.
A FPF confirmou, sem adiantar qualquer explicação, a saída do jogador que tem um recorde mundial de 234 internacionalizações, além de 146 golos pela seleção principal de Portugal, com a qual conquistou o Euro2016 e as Ligas das Nações de 2019 e 2025.
"A seu tempo direi a verdade". Cristiano Ronaldo bate com a porta ao estágio da seleção e deixa Copenhaga
Cristiano Ronaldo confirmou, nas redes sociais, a decisão de abandonar o estágio liderado por Jorge Jesus, depois da polémica em torno do papel do jogador na seleção portuguesa. "A seu tempo direi a verdade a todos os portugueses", escreveu o capitão no Instagram.
“Toda a comitiva mantém o foco absoluto nos próximos compromissos”, pode ler-se.
A história do diferendo
Depois deste episódio e de uma primeira conversa com o técnico, o jogador decidiu, no entanto, faltar à sessão de trabalhos, em Malmo, e regressar ao hotel, onde terá treinado no ginásio, de acordo com a FPF.
O caso motivou, inclusivamente, a chegada antecipada de Pedro Proença ao estágio da seleção nacional. Telejornal | 30 de setembro de 2026
Esta quarta-feira Jorge Jesus esclareceu, por duas vezes, que o desentendimento estaria resolvido e que não passava de uma frustração do jogador por não ter participado no encontro com os nórdicos.
As palavras não foram bem recebidas por Cristiano Ronaldo, que voltou a abandonar o grupo antes do início do treino, pelo segundo dia consecutivo, na véspera do duelo com a Dinamarca.
O capitão da equipa das quinas deixou o Estádio Parken, em Copenhaga, numa carrinha, com dois membros da FPF, e ficou a aguardar a chegada do avião privado, que descolou de Madrid às 19h30 (18h30 em Portugal continental).
A partida da capital dinamarquesa consumou-se já depois das 22h30.