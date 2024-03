Portugal - Suécia

Assista em direto ao jogo particular entre as Seleções de Portugal e da Suécia, que marca o início do ciclo de preparação da equipa das quinas para a fase final do Campeonato Europeu de futebol.

No topo superior direito desta página, dispõe de duas opções para acompanhar o encontro que se desenrola no estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães: ver a transmissão do jogo na RTP1 ou, se preferir, ouvir o relato na Antena1.





As equipas alinham da seguinte forma:



Portugal

Rui Patrício

Nélson Semedo, Pepe (c), Rúben Dias e Nuno Mendes

Bruno Fernandes, Palhinha e Matheus Nunes

Bernardo Silva, Rafael Leão e Gonçalo Ramos

Suplentes

José Sá, Samuel Soares, António Silva, Bruma, Jota Silva, Toni Gomes, Gonçalo Inácio, João Neves, Diogo Leite, João Mário, Francisco Conceição e Dany Mota



Suécia

Olsen

Holm, Hien, Lindelöf (c) e Augustinsson

Svanberg, Cajuste, Kulusevski, Isak e Elanga

Viktor Gyökeres

Suplentes

Johansson, Nordfeldt, Krafth, Wahlqvist, Forsberg, Ekdal, Salétros, Starfelt, Sam. Gustafson, Ondrejka, Nilsson, Gudmundsson e S. Olsson