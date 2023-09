Portugal vence na Eslováquia por 1-0

Portugal sentiu algumas dificuldades iniciais perante um adversário que se impunha a meio-campo na posse de bola. Portugal chega ao golo aos 43', numa iniciativa do aniversariante Bruno Fernandes, que entrou pela direita na área adversária e rematou cruzado com êxito. Portugal vence assim o seu quinto jogo consecutivo nas cinco jornadas do Grupo J, o que é inédito no historial da Seleção numa qualificação de um Europeu. Portugal soma 15 pontos e lidera agora mais folgado este Grupo J. Na segunda-feira, novo teste no Algarve frente ao Luxemburgo, sem Ronaldo por ter visto o cartão amarelo, e, em caso de vitória, Portugal tem mesmo o apuramento "na mão" para o Europeu 2024.