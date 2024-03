Problema resolvido, Kökçü reintegrado, garante Schmidt

Em conferência de imprensa, no Seixal, o técnico admitiu que o turco de ascendência neerlandesa “cometeu um erro” ao dar uma entrevista na qual criticou as suas opções, mas lembrou que tem de apoiar os seus jogadores “mesmo quando cometem erros”.



“Falámos sobre isso e agora é altura de falar em campo. Tudo o que não seja bom para nós, que nos faça perder o foco, tem de ficar de fora. Por isso, resolvemos esta situação internamente e agora é altura de olhar em frente e claro que ele está de volta à equipa amanhã [sexta-feira]”, revelou.



Nesse sentido, Schmidt abordou também a situação de Di María, que foi recentemente alvo de ameaças de morte na Argentina, assim como a sua família, garantindo “o melhor apoio” ao avançado, mas também confiando na sua capacidade para lidar com a situação.



“O que aconteceu a Di María e à sua família mostra como o mundo está louco. É um desastre, uma catástrofe. É claro que isso afeta o jogador e o ser humano. Tentamos apoiá-lo o melhor que podemos. Ele é profissional e experiente o suficiente para lidar com este tipo de situação”, desabafou.



Sobre a eventual titularidade do extremo argentino, assim como de Otamendi, que regressaram hoje dos compromissos da seleção, Schmidt não abriu o jogo, mas mostrou-se “feliz por não haver lesões” entre os jogadores que se ausentaram durante a interrupção do campeonato e assumiu que “a fase decisiva da época está prestes a começar”.



“Tudo o que fizemos nos últimos oito ou nove meses foi para estarmos prontos para estas semanas. Temos seis ou sete semanas para jogar, ainda estamos em três competições, é uma época especial porque estamos no fim de março e ainda podemos ganhar três troféus”, lembrou.



O Benfica recebe o Desportivo de Chaves na sexta-feira, em partida da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início previsto para as 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Hélder Malheiro (AF Lisboa).



A equipa treinada por Roger Schmidt segue em segundo lugar no campeonato, a um ponto do Sporting, que tem menos um jogo e só após o encontro dos ‘encarnados’ entra em campo, na Reboleira, para defrontar o Estrela da Amadora.



Já o Desportivo de Chaves venceu apenas um dos últimos 14 jogos disputados na I Liga e segue em último lugar, com 19 pontos, a quatro do 16.º posto, que garante o ‘play-off’ de descida, e a seis da posição acima, que vale a permanência direta.







(Com Lusa)