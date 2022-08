Problemas forçam abandono de Fernando Pimenta em K1 5000

O canoísta de Ponte de Lima liderava em K1 5000 metros, mas na primeira de duas paragens obrigatórias teve um problema técnico com o caiaque.



Quando voltava para a água apercebeu-se da anomalia com o leme e não conseguiu retomar a competição. Ao fim de duas voltas de circuito em Halifax, no Canadá, Fernando Pimenta viu-se obrigado a abandonar.



O atleta do Benfica deixa estes mundiais com três medalhas.



A terceira foi conquistada esta tarde. Formando par com Teresa Portela sagrou-se vice-campeão do mundo em K2 misto na distância de 500.



Portugal conquistou 4 medalhas nestes mundiais, a primeira foi a de Norberto Mourão em VL2 200 metros.