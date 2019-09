O Sporting entra esta quinta-feira em campo para jogar a primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa. O adversário é o PSV Eindhoven, um dos grandes candidatos, juntamente com o Sporting, a passar a fase de grupos. A partida vai ser jogada no Philips Stadion e Leonel Pontes garantiu uma equipa leonina com vontade de arrecadar os três pontos. A partida tem início às 17h55. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir o relato da Antena 1 em direto. Foto: Tiago Passos - RTP